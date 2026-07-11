"Приліт" в людне місце, є загиблі та 17 поранені: як виглядають Суми після ударів КАБами

За словами Григорова, ворог завдав по місту чергової цинічної атаки.

Дві керовані авіабомби вдарили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт. В епіцентрі одного з ударів опинилися дорога та зупинка громадського транспорту.

Ще один удар був спрямований по об'єкту інфраструктури. За словами голови ОВА, росіяни продовжують спроби знищити систему життєзабезпечення міста.

"Ворог чітко усвідомлював, що під ударом опиняться і цивільні", - наголосив Григоров.

Фото: Наслідки російської атаки на Суми 11 липня (t.me/hryhorov_oleg)

Скільки загиблих і постраждалих

Внаслідок удару загинули четверо людей, серед них - дитина. Кількість постраждалих зросла до 17, троє з них перебувають у важкому стані. До лікарень продовжують звертатися нові поранені.

Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхові будинки навколо місць влучань. Вибито сотні вікон і балконних рам.

Роботи з ліквідації наслідків атаки розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація. Григоров запевнив, що всім постраждалим буде надано необхідну допомогу.