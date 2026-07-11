"Прилет" в людное место, есть погибшие и 17 ранены: как выглядят Сумы после ударов КАБами

В Сумах количество пострадавших в результате российского удара управляемыми авиабомбами возросло до 17, среди четырех погибших - ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.
По словам Григорова, враг нанес по городу очередную циничную атаку.
Две управляемые авиабомбы ударили по людному месту, где находились гражданские, двигались автомобили и общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов оказались дорога и остановка общественного транспорта.
Еще один удар был направлен по объекту инфраструктуры. По словам главы ОВА, россияне продолжают попытки уничтожить систему жизнеобеспечения города.
"Враг четко отдавал себе отчет, что под ударом окажутся и гражданские", - подчеркнул Григоров.
Фото: Последствия российской атаки на Сумы 11 июля (t.me/hryhorov_oleg)
В результате удара погибли четыре человека, среди них - ребенок. Число пострадавших возросло до 17, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В больницы продолжают обращаться новые раненые.
Взрывной волной повреждены многоэтажные дома вокруг мест попадания. Выбиты сотни окон и балконных рам.
Работы по ликвидации последствий атаки начнутся, как только позволит ситуация безопасности. Григоров заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Напомним, еще 3 июля россияне нанесли массированный удар по Сумам большим количеством дронов и управляемых авиабомб.
Тогда атака пришлась на одну из центральных улиц города, под удар попала многоэтажка, магазин и дорога.
Погибли три человека, ранения получили 27, среди пострадавших был 13-летний ребенок в тяжелом состоянии.
На этой неделе министр цифровой трансформации Михаил Федоров после совещания в области заявил, что с июня ситуация с безопасностью на Сумщине существенно ухудшилась . По его словам, Россия масштабировала применение БПЛА типа "Молния", FPV-дронов на оптоволокне, ударных беспилотников и КАБов.