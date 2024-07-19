Приліт в дитмайданчик та пошкоджені будинки. Фоторепортаж з місця удару по Миколаєву

Що сталося

Ввечері Повітряні сили попередили про пуск російських ракет в бік Миколаєва, після чого у місті пролунав вибух. Пізніше міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про приліт в житловий район, як з'ясувалося - ракета ударила прямо у двір будинків.

За попередньою інформацією від Офісу генпрокурора, росіяни застосували для удару по Миколаєву ракету Х-59. Ударом пошкоджено дитячий майданчик дитячого садочку у дворі багатоповерхівок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Що відомо про жертв

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на 19:00 відомо про трьох загиблих від російського удару. Жертвами стали чоловік, жінка і дитина. Мати загиблого хлопчика перебуває у шоковому стані, з нею працюють психологи. Крім того, від удару постраждало ще п'ятеро мешканців міста.

"Рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події - окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно", - повідомив глава МВС.

За інформацією Офісу генпрокурора, загиблому хлопчику було 12 років.

Реакція Зеленського

На обстріл Миколаєва вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним та близьким тих, хто загинув, а також закликав світ посилити тиск на Росію.

"Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", - написав глава держави в Telegram-каналі.