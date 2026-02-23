"Приліт" балістики та десятків "Шахедів": як та чим РФ вночі атакувала Україну

Російські війська вночі атакували Україну 127 ударними дронами та балістичною ракетою "Іскандер". Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Читайте також: РФ атакувала Запоріжжя: пошкоджений об'єкт інфраструктури, є загиблий та поранений
"У ніч на 23 лютого противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із шести напрямків, близько 80 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Також зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на одній локації.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.
Російські війська вночі атакували переважно східні та південні області України. Так, Ворог всю ніч атакував Запорізьку область та власне місто Запоріжжя. Внаслідок ударів росіян загинула одна людина, ще одна - отримала поранення.
Також під обстрілом опинилась Одеська область, де РФ атакувала об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури.
Внаслідок нічного ворожого обстрілу загинули 20-річна дівчина та чоловік 45 років. Також постраждали троє людей віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.