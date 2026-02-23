"Прилет" баллистики и десятков "Шахедов": как и чем РФ ночью атаковала Украину

"В ночь на 23 февраля противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с шести направлений, около 80 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 105 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Также зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков БпЛА на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.