"Приліт" балістики та десятків "Шахедів": як та чим РФ вночі атакувала Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 23 лютого противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із шести напрямків, близько 80 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Також зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.