"Прилет" баллистики и десятков "Шахедов": как и чем РФ ночью атаковала Украину
Российские войска ночью атаковали Украину 127 ударными дронами и баллистической ракетой "Искандер". Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 23 февраля противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с шести направлений, около 80 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 105 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Также зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков БпЛА на одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Обстрел Украины в ночь на 23 февраля
Российские войска ночью атаковали преимущественно восточные и южные области Украины. Так, Враг всю ночь атаковал Запорожскую область и собственно город Запорожье. В результате ударов россиян погиб один человек, еще один - получил ранения.
Также под обстрелом оказалась Одесская область, где РФ атаковала объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры.
В результате ночного вражеского обстрела погибли 20-летняя девушка и мужчина 45 лет. Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.