Прилетів літаком. Прикордонники Молдови не пустили до країни найманця ПВК "Вагнера"

"Обмін інформацією дозволив нам виявити в потоці пасажирів в аеропорту Кишинева громадянина, ідентифікованого як представник ПВК з Росії (Вагнера). Його не пустили до країни і повернули літаком до держави, з якої він вилетів", - розповіли у поліції Молдови.

У відомстві також зазначили, що за останній тиждень не пустили до країни 182 іноземців та 46 одиниць транспорту. За інформацією прикордонників, 165 із них порушили молдавське прикордонне та міграційне законодавство.

Крім того, за даними прикордонників, за останню добу потік, який прибуває до Молдови, зріс. Загалом за останню добу до країни в'їхали понад 23,8 тис. осіб та майже всі іноземці, з яких майже 5 тисяч - громадяни України.

Як повідомлялося, Центральне розвідувальне управління США співпрацює з розвідками інших держав, щоб протидіяти ПВК "Вагнера", яка воює проти України.

Нагадаємо, російські ЗМІ підтверджують загибель 16 774 своїх військовослужбовців в Україні з початку повномасштабної війни. Медіа фіксують новий рекорд втрат РФ за останні тижні.