RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прилетел самолетом. Пограничники Молдовы не пустили в страну наемника ЧВК "Вагнера"

Фото: пограничники Молдовы не пустили в страну наемника ЧВК "Вагнера" (facebook com border gov md)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 12 марта, пограничники не пропустили в Молдову наемника ЧВК "Вагнера". Он прибыл в страну самолетом, но в аэропорту Кишинева его остановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Обмен информацией позволил нам выявить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК из России (Вагнера). Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он вылетел", - рассказали в полиции Молдовы.

В ведомстве также отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранца и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.

Кроме того, по данным пограничников, за последние сутки поток, прибывающих в Молдову, вырос. Всего за последние сутки в страну въехали более 23,8 тыс. человек и почти все иностранцы, из которых почти 5 тысяч - граждане Украины.

Как сообщалось, Центральное разведывательное управление США сотрудничает с разведками других государств, чтобы противодействовать ЧВК "Вагнера", которая воюет против Украины.

Напомним, российские СМИ подтверждают гибель 16774 своих военнослужащих в Украине с начала полномасштабной войны. Медиа фиксируют новый рекорд потерь РФ за последние недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова