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Прилетіло понад 10 дронів. Стали відомі нові подробиці атаки на хімкомбінат в Росії

Фото: нові подробиці атаки по хімкомбінату (t.me mchs_official)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Вночі по алексінському хімкомбінату в Тульській області прилетіло понад 10 дронів. Вже відомі нові подробиці атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

За інформацією джерел в СБУ, вночі по хімкомбінату прилетіло щонайменше 13 безпілотників. Наразі на місці через викид кислот димить оранжевим кольором ключова ціль, а саме цех з виробництва пороху. 

 

Ба більше, о 13:10 на об’єкті, який вразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух - зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань.

 

Сам завод, зп даними джерел, зупинено, а персонал евакуйовано.

Водночас було підтверджено ураження Алексінської ТЕЦ та з'ясувалось, що пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.

Атака по Росії

Нагадаємо, що у ніч проти 9 листопада дрони атакували Тульську область. Під ударом опинився хімкомбінат у місті Алексін.

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