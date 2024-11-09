Прилетіло понад 10 дронів. Стали відомі нові подробиці атаки на хімкомбінат в Росії

За інформацією джерел в СБУ, вночі по хімкомбінату прилетіло щонайменше 13 безпілотників. Наразі на місці через викид кислот димить оранжевим кольором ключова ціль, а саме цех з виробництва пороху.

Ба більше, о 13:10 на об’єкті, який вразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух - зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань.

Сам завод, зп даними джерел, зупинено, а персонал евакуйовано.

Водночас було підтверджено ураження Алексінської ТЕЦ та з'ясувалось, що пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.