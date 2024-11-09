Прилетело более 10 дронов. Стали известны новые подробности атаки на химкомбинат в России

Ночью по алексинскому химкомбинату в Тульской области прилетело более 10 дронов. Уже известны новые подробности атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
По информации источников в СБУ, ночью по химкомбинату прилетело по меньшей мере 13 беспилотников. Сейчас на месте из-за выброса кислот дымит оранжевым цветом ключевая цель, а именно цех по производству пороха.
Более того, в 13:10 на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв - загорелись химические вещества в результате предварительных попаданий.
Сам завод, по данным источников, остановлен, а персонал эвакуирован.
В то же время подтверждено поражение Алексинской ТЭЦ и выяснилось, что повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ.
Напомним, что в ночь на 9 ноября дроны атаковали Тульскую область. Под ударом оказался химкомбинат в городе Алексине.
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