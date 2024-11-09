Прилетело более 10 дронов. Стали известны новые подробности атаки на химкомбинат в России

По информации источников в СБУ, ночью по химкомбинату прилетело по меньшей мере 13 беспилотников. Сейчас на месте из-за выброса кислот дымит оранжевым цветом ключевая цель, а именно цех по производству пороха.

Более того, в 13:10 на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв - загорелись химические вещества в результате предварительных попаданий.

Сам завод, по данным источников, остановлен, а персонал эвакуирован.

В то же время подтверждено поражение Алексинской ТЭЦ и выяснилось, что повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ.