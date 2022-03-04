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Прилетел на эвакуацию. Под Волновахой сбили вражеский вертолет

Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные в пятницу, 4 марта, смогли сбить российский вертолет Ми-8 под Волновахой Донецкой области. Он прилетел, чтобы эвакуировать пилота самолета СУ-25, который ранее сбили ВСУ,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.

"За пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили. Ждем еще", - написал он.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что подразделению противовоздушной обороны удалось сбить вражеский штурмовик СУ-25 под Волновахой.

Вчера в этом же регионе был сбит российский истребитель СУ-34, которым осуществляли бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города.

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