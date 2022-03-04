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Прилетів на евакуацію. Під Волновахою збили ворожий вертоліт

Автор: Наталія Юрченко

Українські військові в п'ятницю, 4 березня, змогли збити російський вертоліт Мі-8 під Волновахою Донецької області. Він прилетів, щоб евакуювати пілота літака СУ-25, який раніше збили ЗСУ,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.

"За пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили. Чекаємо ще", - написав він.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що підрозділу протиповітряної оборони вдалося збити ворожий штурмовик СУ-25 під Волновахою.

Вчора в цьому ж регіоні був збитий російський винищувач СУ-34, яким здійснювали бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.

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