Прилетів на евакуацію. Під Волновахою збили ворожий вертоліт

Українські військові в п'ятницю, 4 березня, змогли збити російський вертоліт Мі-8 під Волновахою Донецької області. Він прилетів, щоб евакуювати пілота літака СУ-25, який раніше збили ЗСУ,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.
"За пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили. Чекаємо ще", - написав він.
Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що підрозділу протиповітряної оборони вдалося збити ворожий штурмовик СУ-25 під Волновахою.
Вчора в цьому ж регіоні був збитий російський винищувач СУ-34, яким здійснювали бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.