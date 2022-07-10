ru ua
Вс, 10 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Прилет" в Кривом Роге: появились подробности вечерней атаки на город

Новина українською →
Кривой Рог, Воскресенье 10 июля 2022 09:14
"Прилет" в Кривом Роге: появились подробности вечерней атаки на город Фото: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В результате вражеского прилета в Кривой Рог было полностью разрушено предприятие. Информация о потерях уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ВГА Александра Вилкула в Telegram.

"Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание 3-х ракет "Калибр'". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено. Потери уточняются", - написал Вилкул.

Напомним, вчера утром российские оккупанты обстреляли Кривой Рог из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С". Снаряды упали прямо в жилую застройку Ингулецкого района. Вследствие чего погибли два человека.

Добавим, вечером снова стало известно об обстреле города. Прилеты зафиксировали в районе Радушного.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог ракетный удар
NEWS
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России