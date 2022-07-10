"Приліт" у Кривому розі: з'явилися подробиці вечірньої атаки на місто
Внаслідок ворожого прильоту в Кривий Ріг було повністю зруйноване підприємство. Інформація щодо втрат уточнюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ВЦА Олександра Вілкула в Telegram.
"Закінчується ліквідація наслідків учорашніх прильотів до Радушного. Пряме попадання 3-х ракет "Калібр'". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищене. Втрати уточнюються"', - написав Вілкул.
Нагадаємо, вчора вранці російські окупанти обстріляли Кривий Ріг із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Снаряди впали просто у житловій забудові Інгулецького району. Внаслідок чого загинули двоє людей.
Додамо, ввечері знову стало відомо про обстріл міста. Прильоти зафіксували у районі Радушного.
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