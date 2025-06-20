Прикрився "майже російськомовним" Ізраїлем. Путін пояснив, чому не допомагає Ірану
Росія підтримує Іран "у боротьбі за його законні інтереси". Однак країна-агресор нібито враховує й той факт, що в Ізраїлі проживає майже 2 мільйони російськомовних людей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час Петербурзького економічного форуму.
"Що стосується надійності/ненадійності Росії як союзника. Ми повинні виявляти певну солідарність (з Іраном - ред.), але в кожному випадку конфлікти досить унікальні. Хочу звернути увагу, що в Ізраїлі проживає майже 2 мільйони людей - вихідців з колишнього Радянського Союзу та Російської Федерації. Це сьогодні майже російськомовна країна. І ми, безумовно, завжди враховуємо цей факт", - сказав Путін.
Він додав, що у Росії традиційно склалися дуже добрі, дружні стосунки з арабським та ісламським світом.
"І з огляду на те, що у нас близько 15% ісламського населення, тому ми спостерігачі Організації ісламського співробітництва. Розумієте, тому це теж такий фактор. Ми повинні мати на увазі й цю, і іншу обставину. У нас склалися певні дружні відносини з Іраном. У зв'язку з цим ми завжди виконуємо всі наші зобов'язання", - заявив російський диктатор.
За його словами, те ж саме відбувається й на російсько-іранському треку.
"Ми підтримуємо Іран у боротьбі за його законні інтереси, зокрема за його інтереси щодо мирного атому. Ми завжди займали цю позицію. Принципова наша позиція в цьому конфлікті не змінилася", - додав Путін.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія підтримує іранську ядерну програму. Така співпраця між агресивними режимами створює нові виклики для світової стабільності.
Раніше повідомлялося, що в Ірані досі перебувають вчені-ядерники з Росії. При цьому російський диктатор Володимир Путін розповів, що у Кремля нібито є домовленість з керівництвом Ізраїлю не завдавати ударів по російських фахівцях, які споруджують Бушерську АЕС в Ірані.
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