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Прикрився "майже російськомовним" Ізраїлем. Путін пояснив, чому не допомагає Ірану

П'ятниця 20 червня 2025 19:55
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Прикрився "майже російськомовним" Ізраїлем. Путін пояснив, чому не допомагає Ірану Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія підтримує Іран "у боротьбі за його законні інтереси". Однак країна-агресор нібито враховує й той факт, що в Ізраїлі проживає майже 2 мільйони російськомовних людей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час Петербурзького економічного форуму.

"Що стосується надійності/ненадійності Росії як союзника. Ми повинні виявляти певну солідарність (з Іраном - ред.), але в кожному випадку конфлікти досить унікальні. Хочу звернути увагу, що в Ізраїлі проживає майже 2 мільйони людей - вихідців з колишнього Радянського Союзу та Російської Федерації. Це сьогодні майже російськомовна країна. І ми, безумовно, завжди враховуємо цей факт", - сказав Путін.

Він додав, що у Росії традиційно склалися дуже добрі, дружні стосунки з арабським та ісламським світом.

"І з огляду на те, що у нас близько 15% ісламського населення, тому ми спостерігачі Організації ісламського співробітництва. Розумієте, тому це теж такий фактор. Ми повинні мати на увазі й цю, і іншу обставину. У нас склалися певні дружні відносини з Іраном. У зв'язку з цим ми завжди виконуємо всі наші зобов'язання", - заявив російський диктатор.

За його словами, те ж саме відбувається й на російсько-іранському треку.

"Ми підтримуємо Іран у боротьбі за його законні інтереси, зокрема за його інтереси щодо мирного атому. Ми завжди займали цю позицію. Принципова наша позиція в цьому конфлікті не змінилася", - додав Путін.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія підтримує іранську ядерну програму. Така співпраця між агресивними режимами створює нові виклики для світової стабільності.

Раніше повідомлялося, що в Ірані досі перебувають вчені-ядерники з Росії. При цьому російський диктатор Володимир Путін розповів, що у Кремля нібито є домовленість з керівництвом Ізраїлю не завдавати ударів по російських фахівцях, які споруджують Бушерську АЕС в Ірані.

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Іран Ізраїль Російська Федерація Володимир Путін
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