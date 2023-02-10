Прикривали втечу РФ у Харківській області. В Україні засудили ще 13 бойовиків "ЛНР"

"У результаті слідчих дій зібрано беззаперечні докази вини ще 13 бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України. Зловмисників взяли у полон під час контрнаступу Сил оборони на Харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили, що поплічниками агресора є мешканці Луганської області, які добровільно вступили до лав підконтрольної загарбникам "Народної міліції "ЛНР" напередодні повномасштабного вторгнення. Серед них - четверо колишніх в’язнів, які раніше відбували покарання в місцевих колоніях за вчинення тяжких злочинів.

"Після 24 лютого минулого року мобілізовані увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ і брали активну участь у бойових діях на східному фронті. Під час контрнаступу ЗСУ бойовики прикривали втечу російських військ у Харківській області", - додали в СБУ.

Суд визнав бойовиків "ЛНР" винними за трьома статтями кримінального кодексу України: