Прикрывали бегство РФ в Харьковской области. В Украине осудили еще 13 боевиков "ЛНР"

В Харьковской области захватили в плен 13 боевиков "ЛНР", когда армия РФ отступала оттуда. Их осудили за государственное предательство и участие в террористической организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
"В результате следственных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще 13 боевиков террористической организации "ЛНР", которые воевали против Украины. Злоумышленников взяли в плен во время контрнаступления Сил обороны на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.
Следователи сообщили, что приспешниками агрессора являются жители Луганской области, которые добровольно вступили в ряды подконтрольной захватчикам "Народной милиции "ЛНР" накануне полномасштабного вторжения. Среди них - четверо бывших узников, ранее отбывавших наказание в местных колониях за совершение тяжких преступлений.
"После 24 февраля прошлого года мобилизованные вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ и активно участвовали в боевых действиях на восточном фронте. Во время контрнаступления ВСУ боевики прикрывали побег российских войск в Харьковской области", - добавили в СБУ.
Суд признал боевиков "ЛНР" виновными по трем статьям уголовного кодекса Украины:
Напомним, что местный житель Изюма (Харьковская область) сотрудничал с оккупантами и вступил в должность "полицейского". Его обнаружили, задержали и приговорили к 12 годам тюрьмы.
Двое жителей Донецкой области передавали РФ информацию о размещении блокпостов украинских военных в регионе. Их задержали и отправили в тюрьму.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.