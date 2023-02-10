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Прикрывали бегство РФ в Харьковской области. В Украине осудили еще 13 боевиков "ЛНР"

Фото: В Украине осудили еще 13 боевиков "ЛНР" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харьковской области захватили в плен 13 боевиков "ЛНР", когда армия РФ отступала оттуда. Их осудили за государственное предательство и участие в террористической организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"В результате следственных действий собраны безоговорочные доказательства вины еще 13 боевиков террористической организации "ЛНР", которые воевали против Украины. Злоумышленников взяли в плен во время контрнаступления Сил обороны на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили, что приспешниками агрессора являются жители Луганской области, которые добровольно вступили в ряды подконтрольной захватчикам "Народной милиции "ЛНР" накануне полномасштабного вторжения. Среди них - четверо бывших узников, ранее отбывавших наказание в местных колониях за совершение тяжких преступлений.

"После 24 февраля прошлого года мобилизованные вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ и активно участвовали в боевых действиях на восточном фронте. Во время контрнаступления ВСУ боевики прикрывали побег российских войск в Харьковской области", - добавили в СБУ.

Суд признал боевиков "ЛНР" виновными по трем статьям уголовного кодекса Украины:

  • Государственная измена;
  • участие в террористической группе или террористической организации;
  • Участие в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований.

Напомним, что местный житель Изюма (Харьковская область) сотрудничал с оккупантами и вступил в должность "полицейского". Его обнаружили, задержали и приговорили к 12 годам тюрьмы.

Двое жителей Донецкой области передавали РФ информацию о размещении блокпостов украинских военных в регионе. Их задержали и отправили в тюрьму.

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