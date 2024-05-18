З прикордоння Харківської області евакуювали вже майже 10 тисяч людей (відео)

Ситуація у Харківській області

10 травня російські війська розпочали новий наступ у Харківській області, через що активізувалися обстріли прикордонних сіл та міста Волчанська.

Наразі ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію, але вона продовжує залишатися важкою.

При цьому атаки РФ на мирне населення не вщухають. До цього повідомлялося про евакуацію 4000 людей із Харківської області з 10 травня.

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