UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З прикордоння Харківської області евакуювали вже майже 10 тисяч людей (відео)

Фото: з 10 травня з прикордоння Харківської області евакуйовано 9900 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З прикордонних сіл Харківської області евакуйовано вже 9900 людей. Зокрема, лише з Вовчанська вивезено п'яту частину від цієї кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Триває евакуація людей з населених пунктів Вовчанської громади Харківської області. Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують проводити евакуаційні заходи", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними рятувальників, з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 9900 жителів.

"Тільки з Вовчанської громади було евакуйовано біля 2500 людей", - додали у ДСНС.

Ситуація у Харківській області

10 травня російські війська розпочали новий наступ у Харківській області, через що активізувалися обстріли прикордонних сіл та міста Волчанська.

Наразі ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію, але вона продовжує залишатися важкою.

При цьому атаки РФ на мирне населення не вщухають. До цього повідомлялося про евакуацію 4000 людей із Харківської області з 10 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяВовчанськХарківВійна в Україні