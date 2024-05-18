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Из приграничья Харьковской области эвакуировали уже почти 10 тысяч человек (видео)

Фото: с 10 мая из приграничья Харьковской области эвакуированы 9900 людей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из приграничных сел Харьковской области эвакуированы уже 9900 людей. В частности, только из Волчанска вывезена пятая часть от этого количества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Продолжается эвакуация людей из населенных пунктов Волчанской общины Харьковской области. Сотрудники ГСЧС и Нацполиции совместно с волонтерами и представителями местных общин продолжают проводить эвакуационные мероприятия", - говорится в сообщении.

В общей сложности, по данным спасателей, из приграничных населенных пунктов Харьковской области совместными усилиями эвакуировано уже более 9900 жителей.

"Только из Волчанской общины было эвакуировано около 2500 человек", - добавили в ГСЧС.

Ситуация в Харьковской области

10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области, из-за чего активизировались обстрелы приграничных сел и города Волчанска.

На данный момент ВСУ удалось стабилизировать ситуацию, но она продолжает оставаться тяжелой.

При этом атаки РФ на мирное население не утихают. До этого сообщалось об эвакуации 4000 людей из Харьковской области с 10 мая.

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