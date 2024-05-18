Из приграничья Харьковской области эвакуировали уже почти 10 тысяч человек (видео)

Ситуация в Харьковской области

10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области, из-за чего активизировались обстрелы приграничных сел и города Волчанска.

На данный момент ВСУ удалось стабилизировать ситуацию, но она продолжает оставаться тяжелой.

При этом атаки РФ на мирное население не утихают. До этого сообщалось об эвакуации 4000 людей из Харьковской области с 10 мая.

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