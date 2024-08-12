UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У прикордонному районі Білгородської області переміщують населення через "активність ЗСУ"

Фото: В'ячеслав Гладков (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Адміністрація Білгородської області РФ оголосила про "переміщення" мешканців Краснояружського району через активність ЗСУ.

Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію.

"У нас тривожний ранок", - написав губернатор.

За його даними, на кородоні Краснояружського району зафіксовано активність ЗСУ.

"Щоб убезпечити життя та здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Краснояружському районі, у безпечніші місця", - заявив Гладков.

Війна біля Росії

Нагадаємо, 6 серпня ЗСУ розпочали операцію у прикордонних районах Курської області, просунувшись на десятки кілометрів углиб території ворога. Також повідомлялося про зіткнення на кордоні Білгородської області. Про атаку одного українського підрозділу на прикордонне село Колотилівка у Краснояружському районі російські військові блогери повідомляли 11 серпня.

У трьох регіонах Росії днями було запроваджено режим контртерористичної операції (КТО). Йдеться про Брянську, Курську та Білгородську області.

Красноярузький район - адміністративно-територіальна одиниця Бєлгородської області Росії. До складу району входять одне місто і сім сільських поселень. Адміністративний центр - смт Красна Яруга.

Красноярузький район займає західну частину Бєлгородської області, врізаючись клином між Курською та Сумською областями. Межує на півночі із Бєловським районом Курської області, на півдні - із Грайворонським, на сході - із Ракитянським районами Бєлгородської області, на заході - із Україною. Площа території - 479,2 кв. км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгородська областьВійна Росії проти України