RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В приграничном районе Белгородской области перемещают население из-за "активности ВСУ"

Фото: Вячеслав Гладков (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Администрация Белгородской области РФ объявила о "перемещении" жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию.

"У нас тревожное утро", - написал губернатор.

По его данным, на  границе Краснояружского района зафиксирована активность ВСУ.

"Чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - заявил Гладков.

Война на территории России

Напомним, 6 августа ВСУ начали операцию в приграничных районах Курской области, продвинувшись на десятки километров вглубь территории врага. Также сообщалось о боестолкновениях на границе Белгородской области. Об атаке одного украинского подразделения на приграничное село Колотиловка в Краснояружском районе российские военные блогеры сообщали 11 августа.

В трех регионах России на днях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях.

Красноярусский район – административно-территориальная единица Белгородской области России. В состав района входят один город и семь сельских поселений. Административный центр – пгт Красная Яруга.

Красноярский район занимает западную часть Белгородской области, врезаясь клином между Курской и Сумской областями. Граничит на севере с Беловским районом Курской области, на юге – с Грайворонским, на востоке – с Ракитянским районами Белгородской области, на западе – с Украиной. Площадь территории – 479,2 кв. км.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская областьВойна России против Украины