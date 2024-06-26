У прикордонній зоні на Закарпатті ввели додаткові обмеження: що заборонено
Фото: у прикордонній зоні на Закарпатті ввели додаткові обмеження (facebook.com/DPSUkraine)
З метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Західного регіонального управління Держприкордонслужби (ДПСУ) України.
Додаткові обмеження діятимуть в межах:
- Ставненської;
- Костринської;
- Великоберезнянської;
- Дубриницько-Малоберезнянської;
- Оноківської;
- Холмківської;
- Сюртівської;
- Чопської територіальних громад Ужгородського району.
У прикордонній смузі в межах району заборонено:
- перебування осіб й провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб й транспортних засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону та рух ними у темний час доби (з 22:00 до 05:00).
- зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянкам. Винятком є технічні несправності;
- перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;
- використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення;
- використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що цього літа ДПСУ посилить охорону кордону на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області.
Зокрема обмеження були запроваджені у прикордонній зоні з Молдовою.
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