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У прикордонній зоні на Закарпатті ввели додаткові обмеження: що заборонено

Середа 26 червня 2024 14:10
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У прикордонній зоні на Закарпатті ввели додаткові обмеження: що заборонено Фото: у прикордонній зоні на Закарпатті ввели додаткові обмеження (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

З метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Західного регіонального управління Держприкордонслужби (ДПСУ) України.

Додаткові обмеження діятимуть в межах:

  • Ставненської;
  • Костринської;
  • Великоберезнянської;
  • Дубриницько-Малоберезнянської;
  • Оноківської;
  • Холмківської;
  • Сюртівської;
  • Чопської територіальних громад Ужгородського району.

У прикордонній смузі в межах району заборонено:

  • перебування осіб й провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб й транспортних засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону та рух ними у темний час доби (з 22:00 до 05:00).
  • зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянкам. Винятком є технічні несправності;
  • перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;
  • використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення;
  • використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що цього літа ДПСУ посилить охорону кордону на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області.

Зокрема обмеження були запроваджені у прикордонній зоні з Молдовою.

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