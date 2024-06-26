У прикордонній зоні на Закарпатті ввели додаткові обмеження: що заборонено

З метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Західного регіонального управління Держприкордонслужби (ДПСУ) України.

У прикордонній смузі в межах району заборонено:

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що цього літа ДПСУ посилить охорону кордону на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області.

Зокрема обмеження були запроваджені у прикордонній зоні з Молдовою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.