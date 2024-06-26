В приграничной зоне на Закарпатье ввели дополнительные ограничения: что запрещено
Фото: в приграничной зоне на Закарпатье ввели дополнительные ограничения (facebook.com/DPSUkraine)
С целью предотвращения правонарушений в пограничной полосе в пределах Ужгородского района введены дополнительные режимные ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Западного регионального управления Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины.
Дополнительные ограничения будут действовать в пределах:
- Ставненской;
- Костринской;
- Великоберезнянской;
- Дубриницко-Малоберезнянской;
- Оноковской;
- Холмковской;
- Сюртовской;
- Чопской территориальных общин Ужгородского района.
В пограничной полосе в пределах района запрещено:
- пребывание лиц и производства работ вне населенных пунктов, пребывание лиц и транспортных средств на дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и движение по ним в темное время суток (с 22:00 до 05:00).
- остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключением являются технические неисправности;
- перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений;
- использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и на транспортных средствах специализированного назначения;
- использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что этим летом ГПСУ усилит охрану границы на горных участках и популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской области.
В частности, ограничения были введены в приграничной зоне с Молдовой.
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