Прикордонники зупинили штурм окупантів у Харківській області (відео)

"Влучними пострілами з 100-мм гармати прикордонники бригади "Сталевий кордон" зупинили штурм окупантів у Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 26 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація знищила 3 зенітно-ракетні комплекси противника.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, російські війська стабілізують свій невеликий виступ на північний захід від Авдіївки і можуть досягти подальших тактичних успіхів, що змусить українські сили відійти з інших тактичних позицій вздовж лінії фронту до відповідної для оборони лінії.

Крім того, за даними АР, ЗСУ наразі відводять з лінії фронту надані США танки Abrams M1A1. Частково причина в тому, що російські безпілотні літальні апарати ускладнюють їх роботу.