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Пограничники остановили штурм оккупантов в Харьковской области (видео)

Фото: пограничники остановили штурм оккупантов в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники остановили штурм российских войск в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Меткими выстрелами из 100-мм пушки пограничники бригады "Стальная граница" остановили штурм оккупантов в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 26 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация уничтожила 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, российские войска стабилизируют свое небольшое выступление к северо-западу от Авдеевки и могут добиться дальнейших тактических успехов, что заставит украинские силы отойти с других тактических позиций вдоль линии фронта к более подходящей для обороны линии.

Кроме того, по данным АР, ВСУ сейчас отводят с линии фронта предоставленные США танки Abrams M1A1. Отчасти причина в том, что российские беспилотные летательные аппараты усложняют их работу.

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