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Прикордонники зупинили атаку росіян на Сіверському напрямку, ворог відступив з втратами

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Сіверський напрямок, Субота 04 лютого 2023 12:13
Прикордонники зупинили атаку росіян на Сіверському напрямку, ворог відступив з втратами Фото: прикордонники зупинили атаку росіян на Сіверському напрямку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вдалися до атаки на Сіверському напрямку, втім українські прикордонники дали відсіч. Ворог відступив, зазнавши втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Учора ворог з артилерії та мінометів обстрілював опорні пункти прикордонників на Сіверському напрямку. А після сутінок ворожа розвідка спробувала непомітно подолати український рубіж оборони. Окупантів виявили. Зав’язався бій, після чого розвідники відступили", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вночі противник спробував розвідку боєм в бік позицій українських бійців, але успіху не мав й відступив.

Нагадаємо, також ми писали, що окупанти спробували прорвати оборону ЗСУ поблизу Бахмута, але зазнали втрат.

Раніше ми писали про те, що українські захисники знищили черговий ворожий танк, склад боєприпасів та групу росіян.

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