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Пограничники остановили атаку россиян на Северском направлении, враг отступил с потерями

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Северское направление, Суббота 04 февраля 2023 12:13
Пограничники остановили атаку россиян на Северском направлении, враг отступил с потерями Фото: пограничники остановили атаку россиян на Северском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска прибегли к атаке на Северском направлении, впрочем, украинские пограничники дали отпор. Враг отступил, понеся потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Вчера враг из артиллерии и минометов обстреливал опорные пункты пограничников на Северском направлении. А после сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны. Оккупантов обнаружили. Завязался бой, после чего разведчики отступили", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью противник попытался разведку боем в сторону позиций украинских бойцов, но успеха не имел и отступил.

Напомним, также мы писали, что оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ вблизи Бахмута, но понесли потери.

Ранее мы писали, что украинские защитники уничтожили очередной вражеский танк, состав боеприпасов и группу россиян.

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