Окупанти спробували прорвати оборону ЗСУ поблизу Бахмута, але зазнали немалих втрат

Російські військові спробували прорвати лінію оборони українських військових поблизу Бахмута Донецької області. Але замість цього зазнали втрат - 9 вбитими та 20 пораненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Вони вклинились в захисний рубіж та намагались виявити наші позиції з дрона. Повітряного шпигуна прикордонники збили", - йдеться в повідомленні.

Після цього прикордонники здійснили маневр під прикриттям мінометів.

"Ворожа піхота розсіялася по навколишніх спорудах. Вибивати противника довелося гранатами, вогнем з автоматів й групової зброї", - додали в ДПСУ.

В результаті російські штурмовики відступили.

"Втрати ворога орієнтовно склали - 9 осіб вбитими, 20 пораненими", - додали в прикордонній службі, додавши, що саме "стільки окупантів ліквідують прикордонники за один бій".

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із фронтового Бахмута Донецької області не буде. За його словами, якщо міжнародні партнери нададуть Україні усю необхідну зброю, зокрема далекобійну, ЗСУ не лише не відійдуть від Бахмуту, а й почнуть деокупувати Донбас.

Нагадаємо, раніше у Генштабі підкреслювали, що українські бійці не будуть виходити з Бахмута, доки там є можливість оборонятися. Ситуація залишається контрольованою.