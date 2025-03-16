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Прикордонники знищили ворожий танк разом з екіпажем в Донецькій області

Фото: ДПСУ ліквідували російський танк з екіпажем (GeneralStaff)
Автор: Владислава Ткаченко

Прикордонники знищили російський танк разом із його екіпажем на Донеччині. Ворожу техніку вразили ударним дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Українські прикордонники з підрозділу "Фенікс" успішно знищили російський танк разом із його екіпажем на одному з напрямків у Донецькій області.

Бійці виявили ворожу техніку під час виконання бойового завдання. Після точної роботи операторів ударних дронів танк був вражений, а вибух боєкомплекту повністю знищив бронемашину разом з екіпажем.

Бої за Донецьку область

Нагадаємо, що ЗСУ завдали точних ударів по позиціях та техніці російських загарбників на Покровському напрямку. Ворожі укриття та транспорт зазнали значних втрат.

Крім того, пілоти розвідувально-ударних безпілотних комплексів зупинили ворожий штурм на Донеччині. Також, вони уразили бронетехніку противника.

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