Прикордонники знищили ворожий танк разом з екіпажем в Донецькій області

Бої за Донецьку область

Нагадаємо, що ЗСУ завдали точних ударів по позиціях та техніці російських загарбників на Покровському напрямку. Ворожі укриття та транспорт зазнали значних втрат.

Крім того, пілоти розвідувально-ударних безпілотних комплексів зупинили ворожий штурм на Донеччині. Також, вони уразили бронетехніку противника.

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