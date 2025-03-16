Пограничники уничтожили вражеский танк вместе с экипажем в Донецкой области

Украинские пограничники из подразделения "Феникс" успешно уничтожили российский танк вместе с его экипажем на одном из направлений в Донецкой области.

Бойцы обнаружили вражескую технику во время выполнения боевого задания. После точной работы операторов ударных дронов танк был поражен, а взрыв боекомплекта полностью уничтожил бронемашину вместе с экипажем.