RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Пограничники уничтожили вражеский танк вместе с экипажем в Донецкой области

Фото: ГПСУ ликвидировали российский танк с экипажем (GeneralStaff)
Автор: Владислава Ткаченко

Пограничники уничтожили российский танк вместе с его экипажем в Донецкой области. Вражескую технику поразили ударным дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Украинские пограничники из подразделения "Феникс" успешно уничтожили российский танк вместе с его экипажем на одном из направлений в Донецкой области.

Бойцы обнаружили вражескую технику во время выполнения боевого задания. После точной работы операторов ударных дронов танк был поражен, а взрыв боекомплекта полностью уничтожил бронемашину вместе с экипажем.

Бои за Донецкую область

Напомним, что ВСУ нанесли точные удары по позициям и технике российских захватчиков на Покровском направлении. Вражеские укрытия и транспорт понесли значительные потери.

Кроме того, пилоты разведывательно-ударных беспилотных комплексов остановили вражеский штурм в Донецкой области. Также, они поразили бронетехнику противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДПСУВойна в Украине