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Прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М" на Харківському напрямку

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М". Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Бійці "Сталевого кордону" осліпили чергове Око Саурона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" вдалося знищити за допомогою дрона. 

Це відбулось на Харківському напрямку.

"Муром-М"

Це система для далекого візуального спостереження. Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. 

Ситуація на передовій

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на сході фіксують зменшення кількості ворожих обстрілів та атак, адже наші бійці потужно вдарили по окупантах, коли вони активізувались на Куп'янському та Лиманському напрямку. Зараз росіяни займаються перегруповуванням та відновленням сил.

Окрім того, Маляр повідомляла, що окупанти не планують заходити в Авдіївку. Натомість вони хотіли б оточити місто і рухатися вперед до повної окупації Донецької та Луганської областей.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Україна посилила вогневі позиції та перекинула резерви на Лимано-Куп'янський напрямок, щоб унеможливити рух російських окупантів.

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