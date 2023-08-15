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Пограничники уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" на Харьковском направлении

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М". Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Бойцы "Стального кордона" ослепили очередной Глаз Саурона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" удалось уничтожить с помощью дрона.

Это произошло на Харьковском направлении.

"Муром-М"

Это система для дальнего визуального наблюдения. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

Ситуация на передовой

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на востоке фиксируют уменьшение количества вражеских обстрелов и атак, ведь наши бойцы мощно ударили по оккупантам, когда они активизировались на Купянском и Лиманском направлении. Сейчас россияне занимаются перегруппировкой и восстановлением сил.

Кроме того, Маляр сообщала, что оккупанты не планируют заходить в Авдеевку. Они хотели бы окружить город и двигаться вперед к полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Украина усилила огневые позиции и опрокинула резервы на Лимано-Купянское направление, чтобы сделать невозможным движение российских оккупантов.

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