Прикордонники знищили ворожий дрон, який летів на рятувальників (відео)

Втрати Росії в Україні

Зауважимо, що з початку доби на фронті вже відбулося майже 60 бойових зіткнень. Російська армія скидає багато авіаційних бомб на різних напрямках. Крім того, РБК-Україна повідомляло, що вже з'явилися дані про втрати Росії у війні в Україні за тиждень, з 19 по 26 травня.

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