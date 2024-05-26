UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники знищили ворожий дрон, який летів на рятувальників (відео)

Фото: прикордонники знищили дрон РФ (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники знешкодили ворожий дрон, який намагався атакувати рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Знищили fpv-дрон і врятували життя побратимам", - наголосили в ДПСУ.

 

На Південному напрямку прикордонники знешкодили ворожий БпЛА з вибухівкою, який летів у бік рятувальників.

 

Втрати Росії в Україні

Зауважимо, що з початку доби на фронті вже відбулося майже 60 бойових зіткнень. Російська армія скидає багато авіаційних бомб на різних напрямках. Крім того, РБК-Україна повідомляло, що вже з'явилися дані про втрати Росії у війні в Україні за тиждень, з 19 по 26 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниПрикордонна службаПрикордонники