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На фронті вже відбулося понад півсотні боєзіткнень: окупанти скидають багато авіабомб

Україна, Неділя 26 травня 2024 14:22
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На фронті вже відбулося понад півсотні боєзіткнень: окупанти скидають багато авіабомб Фото: на фронті від початку доби відбулося понад півсотні боєзіткнень (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На фронті з початку доби вже відбулося 57 боєзіткнень. Російська армія скидає багато авіаційних бомб на різних напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку російські окупанти проводили вісім штурмових і наступальних дій. Шість разів були відкинуті назад поблизу населених пунктів Тернова і Липці. Українські воїни продовжують відбивати атаки в районах Вовчанська та Липців. Ворог завдав вісім авіаударів – скинув майже два десятки керованих авіабомб.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів намагався просунутись уперед неподалік Синьківки, Новоєгорівки і Невського. Сім атак відбито, бойові дії тривають.

На Сіверському напрямку триває бій неподалік Білогорівки. Окупанти били некерованими авіаракетами в район Спірного.

Двічі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку. Ворог активно задіює на напрямку авіацію – відбулося чотири авіаудари.

На Покровському напрямку найвища на сьогодні інтенсивність атак ворога - 24 рази російські окупанти намагалися покращити тактичне положення.

Чотири рази з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій на Курахівському напрямку. Всі атаки відбито нашими воїнами.

На Времівському напрямку ворог застосував вісім некерованих авіабомб. Безуспішними були три атаки окупантів – біля Старомайорського і в районі Роздільного.

На Оріхівському напрямку окупанти вдарили майже трьома десятками некерованих авіаракет та проводили одну штурмову дію. Загарбники отримали гідну відсіч і відійшли.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до трьох. Вісім КАБів скинули російські терористи.

ЗСУ зупинили росіян у Харківській області

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили загроза прориву окупантів. Пізніше у ЗСУ пояснили, що росіяни намагалися прорвати оборону на ділянці Стрілеча - Глибоке. Захисники зупинили ворога.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що росіяни втратили декілька тисяч солдатів на Харківському напрямку з 10 травня. За його словами, втрати складають 8 росіян на 1 українця.

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