Пограничники уничтожили вражеский дрон, который летел на спасателей (видео)

Украинские пограничники обезвредили вражеский дрон, который пытался атаковать спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Уничтожили fpv-дрон и спасли жизнь собратьям", - подчеркнули в ГПСУ.
На Южном направлении пограничники обезвредили вражеский БпЛА со взрывчаткой, летевшей в сторону спасателей.
Заметим, что с начала суток на фронте уже произошло около 60 боевых столкновений. Российская армия сбрасывает много авиационных бомб в разных направлениях. Кроме того, РБК-Украина сообщало, что уже появились данные о потерях России в войне в Украине за неделю с 19 по 26 мая.
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