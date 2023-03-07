Прикордонники знищили ворожий бліндаж з окупантами у Луганській області (відео)

У Луганській українські прикордонники-мінометники знищили ворожий бліндаж з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"У Луганській області наші оператори БПЛА вистежили позиції противника, а прикордонники-мінометники накрили їх вогнем. Від вибуху зайнялася пожежа, яка знищила ворожий бліндаж з трьома загарбниками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники та бійці Нацгвардії у Бахмуті знищили групу найманців ПВК "Вагнера". Захисники ліквідували щонайменше 7 окупантів.

Також раніше ми писали, що прикордонники відбили спробу штурму окупантів на сході.

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