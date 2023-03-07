ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами в Луганской области (видео)

Новина українською →
Луганская область, Вторник 07 марта 2023 18:47
Пограничники уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами в Луганской области (видео) Фото: пограничники уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами в Луганской области (facebook.com/usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

В Луганской украинские пограничники-минометчики уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"В Луганской области наши операторы БПЛА выследили позиции противника, а пограничники-минометчики накрыли их огнем. От взрыва загорелся пожар, уничтоживший вражеский блиндаж с тремя захватчиками", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские пограничники и бойцы Нацгвардии в Бахмуте уничтожили группу наемников ППК "Вагнера". Защитники ликвидировали не менее 7 окупантов.

Также ранее мы писали, что пограничники отразили попытку штурма кафиров на востоке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск прикордонники Война России против Украины
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти