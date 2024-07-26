Прикордонники знищили ворожі позиції та пункт управління дронами РФ (відео)

Українські прикордонники знищили пункт управління БпЛА, склади боєкомплекту, укриття та піхоту противника. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram .

Згідно з відео, українські прикордонники нанесли серію потужних ударів на гарячих ділянках фронту вздовж лісосмуг, де окупанти намагались переховуватись від атак. Зокрема, бійці ДПСУ неодноразово завдавали ударів по піхоті окупантів та їх укриттям.

Зазначається, що на відео показана робота розрахунків РСЗВ прикордонної бригади "Помста" на Бахмутському напрямку та в Серебрянському лісі.

Знищення російської техніки

Нагадаємо, нещодавно українські захисники за допомогою HIMARS уразили рідкісну російську контрбатарайну РЛС. Це сталось в тилу окупантів на Донецькому напрямку.

Також на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25.

Крім того, прикордонники показали, як за допомогою FPV-дрона перехопили та знищили ворожий безпілотник Zala у повітрі.

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