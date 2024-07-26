ua en ru
Пт, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники знищили ворожі позиції та пункт управління дронами РФ (відео)

Бахмутський напрямок, П'ятниця 26 липня 2024 13:14
UA EN RU
Прикордонники знищили ворожі позиції та пункт управління дронами РФ (відео) Фото: ДПСУ знищила ворожі позиції на Бахмутському напрямку (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники знищили пункт управління БпЛА, склади боєкомплекту, укриття та піхоту противника. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Зазначається, що на відео показана робота розрахунків РСЗВ прикордонної бригади "Помста" на Бахмутському напрямку та в Серебрянському лісі.

Згідно з відео, українські прикордонники нанесли серію потужних ударів на гарячих ділянках фронту вздовж лісосмуг, де окупанти намагались переховуватись від атак. Зокрема, бійці ДПСУ неодноразово завдавали ударів по піхоті окупантів та їх укриттям.

Знищення російської техніки

Нагадаємо, нещодавно українські захисники за допомогою HIMARS уразили рідкісну російську контрбатарайну РЛС. Це сталось в тилу окупантів на Донецькому напрямку.

Також на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25.

Крім того, прикордонники показали, як за допомогою FPV-дрона перехопили та знищили ворожий безпілотник Zala у повітрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут ДПСУ Війна Росії проти України Дрони
NEWS
Зв'язки вбивці Фаріон вивчаються. Одна з версій - причетність Росії, - СБУ
Зв'язки вбивці Фаріон вивчаються. Одна з версій - причетність Росії, - СБУ
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм