Прикордонники знищили ударний безпілотник РФ на Донецькому напрямі

На Донеччині українські прикордонники знищили ворожий ударний безпілотник, який намагався скинути снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

"На щастя, не встиг. Охоронці кордону розстріляли повітряну мету зі стрілецької зброї. Квадрокоптер вибухнув у повітрі", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у відомстві, ворожий дрон намагався стабілізуватися та скинути боєприпаси.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що на підступах до Бахмуту українські прикордонники знищили чергову позицію ворожих. Внаслідок точних ударів ліквідовано п'ятьох окупантів, ще четверо поранено.

Як повідомлялося, за минулу добу українські бійці ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога.

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