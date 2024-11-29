Прикордонники знищили техніку та склади росіян на Куп'янському напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 736 тисяч осіб.

Зокрема, за минулу добу українські військові ліквідували 1220 російських окупантів. Також вчора ЗСУ знищили один танк, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи 45 дронів та іншу техніку ворога.

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