Пограничники уничтожили технику и склады россиян на Купянском направлении (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, общие потери России с начала полномасштабного вторжения превысили 736 тысяч человек.

В частности, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1220 российских оккупантов. Также вчера ВСУ уничтожили один танк, две боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы 45 дронов и другую технику врага.

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