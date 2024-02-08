Прикордонники знищили танк і гармату росіян на лівобережжі Херсонської області (відео)

На опублікованому відео видно, як українські прикордонники на лівому березі Дніпра у Херсонській області нищать росіян. Зокрема таким чином було знищено гаубицю, склад БК та безпосереднє укриття окупантів.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 392 380 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.

Протягом минулої доби, 7 січня, на Таврійському напрямку наші військові знищили 34 одиниці ворожої техніки росіян. Також нейтралізували й знищили 178 БпЛА різних типів.

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