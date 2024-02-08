Пограничники уничтожили танк и пушку россиян на левобережье Херсонской области (видео)

На опубликованном видео видно, как украинские пограничники на левом берегу Днепра в Херсонской области уничтожают россиян. В частности, таким образом были уничтожены гаубица, состав БК и непосредственное укрытие оккупантов.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 8 февраля, составили 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 392 380 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 31 ракету, 14 дронов и 20 ББМ.

За прошедшие сутки, 7 января, на Таврическом направлении наши военные уничтожили 34 единицы вражеской техники россиян. Также нейтрализовали и уничтожили 178 БпЛА разных типов.

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