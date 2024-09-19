Прикордонники знищили спостережний пост окупантів на Запорізькому напрямку

Українські прикордонники продовжують бити по цілях РФ на Запорізькому напрямку. Зокрема, знищено спостережний пост окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Прикордонники перетворили техніку окупантів на купу брухту, а також знищили спостережний пост росіян на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

За 18 вересня на лінії бойового зіткнення відбулось 187 боїв. У Курській області ворог активно б'є КАБами по своїх селах та містах.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ мають просування у Курській області. Натомість російські загарбники тиснуть вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в межах Торецька, біля Покровська, а також фіксується просування ворога під Гуляйполем.

Додамо, що за минулий тиждень РФ атакувала Україну понад 800 КАБами і майже 300 дронами. Своєю чергою ЗСУ за тиждень знищили 8540 російських військових. Також вдалося "відмінусувати" літак, 305 артсистем та 370 дронів.

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