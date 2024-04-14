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Прикордонники знищили склад снарядів РФ на Куп'янському напрямку (відео)

Фото: прикордонники знищили склад снарядів РФ на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили польовий склад російських військ на Куп'янському напрямі. Для цього вони використовували скидання дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Знищено польовий склад боєкомплекту окупантів на Куп’янському напрямку прикордонниками бригади Гвардії наступу "Помста", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДПСУ, бійці продовжують наносити ворогу ураження скидами з БПЛА.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Останнім часом російські окупанти посилили обстріли Харківської області. Це стосується низки районів регіону. Зокрема, йдеться прио Харківський та Богодухівський, Чугуївський райони та Вовчанський, Куп'янський напрямки.

Щодо ситуації на фронті, то за останніми даними російські війська взяли оперативну паузу на Лиманському на Куп'янському напрямках. Втім, ворог не перестає атакувати Білогорівку Луганської області.

Зазначимо, за добу ЗСУ відбили 36 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по одному пункту управління супротивника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Куп'янськДПСУХарківВійна в Україні