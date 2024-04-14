Пограничники уничтожили склад снарядов РФ на Купянском направлении (видео)

"Уничтожен полевой склад боекомплекта оккупантов на Купянском направлении пограничниками бригады Гвардии наступления "Месть", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, бойцы продолжают наносить врагу поражение сбросами с БПЛА.

Ситуация на Купянском направлении

В последнее время российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается ряда районов региона. В частности, речь идет про Харьковский и Богодуховский, Чугуевский районы и Волчанское, Купянское направления.

Что касается ситуации на фронте, то по последним данным российские войска взяли оперативную паузу на Лиманском на Купянском направлениях. Впрочем, враг не перестает атаковать Белогоровку Луганской области.

Отметим, за сутки ВСУ отразили 36 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по одному пункту управления противника.