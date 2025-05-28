Прикордонники знищили сім позицій та важливі об’єкти РФ на Курському напрямку (відео)

Ситуація на Курському напрямку

Українські війська на Курському напрямку демонструють значні успіхи і мають "хороше напрацювання". Сили оборони планують залишатися на території Курської області доти, доки Росія не прийме рішення припинити війну.

Про це 27 травня під час зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, на Курському напрямку зосереджені найбільші та найпотужніші сили російської армії. Їх основне завдання - витіснити українські підрозділи з Курської області та підготувати наступальні операції на Сумському напрямку.

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