Пограничники уничтожили семь позиций и важные объекты РФ на Курском направлении (видео)

Ситуация на Курском направлении

Украинские войска на Курском направлении демонстрируют значительные успехи и имеют "хорошую наработку". Силы обороны планируют оставаться на территории Курской области до тех пор, пока Россия не примет решение прекратить войну.

Об этом 27 мая во время встречи с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, на Курском направлении сосредоточены самые большие и мощные силы российской армии. Их основная задача - вытеснить украинские подразделения из Курской области и подготовить наступательные операции на Сумском направлении.

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