Пограничники уничтожили семь позиций и важные объекты РФ на Курском направлении (видео)

Пограничники наносят сокрушительные удары по врагу на Курском направлении. Они уничтожили ключевые вражеские позиции и объекты РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Как сообщают, операторы пограничной службы уничтожили ключевые объекты противника: позицию взлета вражеских дронов, место укрытия плотов, семь тайников боевиков, две артиллерийские позиции, блиндаж, огневую точку, грузовой автомобиль и две телекоммуникационные башни.

Пилоты боевых беспилотников подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда продолжают наносить сокрушительные удары по вражеским позициям на Курском направлении.

Ситуация на Курском направлении

Украинские войска на Курском направлении демонстрируют значительные успехи и имеют "хорошую наработку". Силы обороны планируют оставаться на территории Курской области до тех пор, пока Россия не примет решение прекратить войну.

Об этом 27 мая во время встречи с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, на Курском направлении сосредоточены самые большие и мощные силы российской армии. Их основная задача - вытеснить украинские подразделения из Курской области и подготовить наступательные операции на Сумском направлении.

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